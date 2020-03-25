Пашинян показал миру армянскую защитную маску

Защитная медицинская маска сегодня - один из наиболее востребованных товаров в мире, и, армянский премьер-министр Никол Пашинян намекнул на то, что их стали производить в стране.

Премьер-министр показал, как выглядит маска, сделанная в Армении, опубликовав ее фото в своем аккаунте в Facebook. "Сделано в Армении", - коротко подписал фото Пашинян, - передает Sputnik Армения.

Между тем, фото очень символично, учитывая ситуацию в стране: на сегодняшний день в республике выявлено 265 случаев заражения коронавирусом, Они зафиксированы в Ереване, Армавирской, Арагацотнской, Араратской, Котайкской, Сюникской, Ширакской и Лорийской областях.