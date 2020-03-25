Адыгейского ветеринара заподозрили в хищении бюджетных средств

Начальника Теучежской районной станции по борьбе с болезнями животных подозревают в присвоении более 1,5 млн бюджетных рублей.

"Эти деньги госслужащий получил с февраля по декабрь 2019 г. в виде незаконных премий. Он сам издавал незаконные приказы о своем премировании, используя служебное положение", - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, передает "АиФ-Адыгея".

В отношении начальника учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному).