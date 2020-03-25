Рухани: в Иране будет ограничено продвижение людей из-за COVID-19

Руководство Ирана подготовило план, предполагающий введение ограничений на передвижение людей в связи с распространением коронавируса, заявил президент страны Хасан Рухани.

"Вчера на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса шла дискуссия о том, что необходимо ввести новые ограничения", - сказал он.

По его словам, подготовленный накануне проект будет утвержден, а затем обнародован.

Рухани отметил, что план предполагает "введение ограничения для поездок, чтобы люди быстрее вернулись в места постоянного проживания". Иных подробностей не привидится, передает ТАСС.

В настоящее время в ИРИ нет ограничений на передвижения. В то же время руководство республики неоднократно призывало жителей страны избегать необязательных поездок и выходов на улицу.