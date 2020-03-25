Александр Караваев: G20 необходимо обуздать мировую панику

Странам G20 и другим участникам завтрашнего виртуального саммита потребуется договориться о тех мерах экономической поддержки, которые помогут остановить падение национальных экономик хотя бы к середине четвертого квартала, рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, говоря о повестке саммита, инициированного Саудовской Аравией в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса на мировую экономику.

Прежде всего он обратил внимание на революционность формата саммита, прибегнуть к которому от G20 потребовала сама жизнь. "Саммит в формате видеоконференции – само по себе историческое явление. Понятно, что уход в виртуальность продиктован мерами предосторожности в условиях пандемии, но тем не менее, это первое в мире подобное мероприятие с участием глав государств, что говорит о новой, более продвинутой фазе цифровизации коммуникаций и инструментов международной политики", - отметил Александр Караваев.

"На этом саммите странам G20 и присоединившимся к ним участникам понадобится выработать меры, способные за ближайшие два квартала, то есть уже к октябрю-ноябрю выровнять падение экономик и нащупать точки их стабилизации. В этом плане готовность МВФ выделить на подобные нужды триллион долларов – уже хорошая новость, однако необходимо определить, как и куда вложить эти средства, если рассуждать за рамками мер фискальной и инвестиционной поддержки на макроуровне и точечной помощи на уровне домохозяйств", - обратил внимание экономист.

"По сути, перед G20 стоят два главных вопроса, и первый из них – как обуздать индуцированную международную панику. В частности, уже можно говорить, что есть смысл пересмотреть стандартный протокол реагирования на эпидемии и пандемии: так ли нужно организовывать длительные карантины для всех групп населения, если в зоне риска находятся преимущественно старшие поколения? Как часто и в какой степени чрезвычайные меры будут приводить (и уже приводят) к полной остановке производственно-промышленных циклов?" - указал эксперт.

"На мой взгляд, по первому вопросу будет принято решение не вводить полные карантины дольше 2 недель с такой схемой: 2 недели карантина – 2 недели работы – затем, при необходимости, повтор цикла. Возможно, будет решено создать стабилизационный Фонд против последствий пандемии на базе ВОЗ. Это, в свою очередь, может расширить и усилить полномочия структуры ВОЗ в плане глобальных стандартов санитарно-эпидемиологических действий", - ожидает Александр Караваев.

"Второй ключевой вопрос – какие отрасли и сферы экономики нужно поднимать? Напомню, что прежде G20 принимал решения и брал обязательства в зависимости от веяний времени. К примеру, можно вспомнить саммит 2015 года в Анталье, когда обсуждали последствия антироссийских санкций и договорились снизить безработицу и принять меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Удалось это лишь отчасти в рамках индивидуальной политики. С другой стороны, ОЭСР как ведущий институт "стандартизации" международной экономики заметно повысил роль", - напомнил он.

"В связи с этим стоит ожидать, что рецепты ответа на второй вопрос будут искать во внутренних госинвестициях в инфраструктуру, что спасало экономики еще в годы Великой депрессии 1930-х годов. Можно сказать, что здесь и сейчас мир вкатывается на аналогичный участок спирали времени. Поэтому главную роль будут играть резервы (финансовые и продовольственные), коммуникации между промышленными сегментами (со ставкой на импортозамещение) и рост военных закупок", - прогнозирует научный сотрудник Института экономики РАН.

"Если говорить о позиции России на этом саммите, то по всем данным темам мы имеем определенный запас прочности, а также интересные предложения, в особенности, для стран Персидского залива, Индии и Африки", - заключил Александр Караваев.