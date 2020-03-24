Врачи рассказали о схеме лечения коронавируса на дому

В Москве установили лечение для легкой формы коронавируса. Соответствующий приказ размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"Пациенту с коронавирусной инфекцией, находящемуся на лечении дома, назначить лечение: Лопинавир+Ритонавир 400мг/100мг каждые 12 часов 14 дней. Патогенетическое лечение. Регидратирующий раствор. Обильное питьё", - сказано в документе.

Также пациентам полагается симптоматическая терапия и жаропонижающие средства, парацетамол, передает РИА Новости.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 414 тыс, из них более 18,5 тыс человек скончались. В России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.