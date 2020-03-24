В Москве пациентам с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавирусной инфекции лечиться на дому. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте столичного департамента здравоохранения.

Тем, у кого отсутствуют серьезные симптомы, предписана самоизоляция. В случае обострения Covid-19 предлагается вызывать врача, передает РИА Новости.

Столичные власти поручили госпитализировать:

- лиц с коронавирусом старше 65 лет,

- пациентов с хронической сердечной недостаточностью,

- хронической обструктивной болезнью легких,

- сахарным диабетом,

- бронхиальной астмой,

- беременных.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 414 тыс, из них более 18,5 тыс человек скончались. В России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.