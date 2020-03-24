Рейтинг Трампа поднялся до 49% на фоне пандемии коронавируса

Рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа впервые за время его пребывания в должности с января 2017 года превысил его антирейтинг на 3% на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Об этом говорится в исследовании, проведенном американским институтом общественного мнения Gallup с 12 по 22 марта.

Деятельность главы Белого дома одобряют 49%, а не одобряют 45%.

До этого единственный раз рейтинг Трампа превышал его антирейтинг лишь в середине февраля 2020 года, когда соотношение было 49% на 48%, пишет РИА Новости.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 414 тыс, из них более 18,5 тыс человек скончались. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. В США на данный момент выявлено 51542 случая заражения Covid-19, 674 человека погибли.