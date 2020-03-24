EMIN перенес концерты в России и Казахстане из-за коронавируса

Народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов (EMIN) перенес весенние концерты своего гастрольного тура в России и Казахстане на более поздние даты, такое сообщение опубликовано на его сайте.

Выступление, которое должно было состояться 28 марта в Ижевске, пройдет 3 октября, 29 марта в Казани - 4 октября, 30 марта в Самаре - 5 октября.

Концерт, назначенный на 10 апреля в Нур-Султане, переносится на 10 октября, 11 апреля в Алматы - на 9 октября.

При этом все приобретенные билеты будут действительны.