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Аграрии Ставрополья удвоят закладку фруктовых садов

Аграрии Ставрополья удвоят закладку фруктовых садов

Нынешней весной аграрии Ставропольского края намерены высадить 279 га новых садов, что вдвое выше уровня прошлого года, - сообщили в пресс-службе ГКУ "Ставропольвиноградплодопром".

"В течение последних лет идет последовательная планомерная работа по увеличению площадей, занятых садами. Прошлой весной в крае было высажено 131 га сада", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Закладку садов уже начали в Буденновском, Изобильненском и Кочубеевском районах края. В основном аграрии закладывают яблоневые и черешневые сады, а в Кочубеевском районе края уже высажены 10 га фундука.

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Вестник Кавказа

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