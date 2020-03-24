Глава Ессентуков ушел на карантин

Глава Ессентуков Александр Некристов после возвращения из-за границы, где он отмечал свой юбилей, самоизолировался.

"Дорогие друзья, в последние дни в соцсетях и средствах массовой информации активно обсуждается мое отсутствие, то, что я нахожусь в Европе, не могу вернуться в Россию. Так вот, я хочу опровергнуть эту информацию. Я в Ессентуках", - написал Некристов в Instagram.

При этом он подтвердил, что недавно был в поездке за границей, отмечал свой юбилей. "Но это была одна из тех стран, где не наблюдается вирусоопасная обстановка", - сказал Некристов.

По его словам, сейчас находится дома и сдал все необходимые тесты.