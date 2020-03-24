Во время патрулирования в Идлибе ранены двое турецких военных
В провинции Идлиб террористы установили взрывные устройства на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населенного пункта Сфухон. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"Сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами. В результате подрывов повреждено два бронеавтомобиля. Двое турецких военнослужащих получили ранения", - цитирует его РИА Новости.
Он также поведал, что неподконтрольные Турции террористические группировки продолжают дестабилизировать обстановку в Идлибской зоне деэскалации.
Вестник Кавказа
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