Во время патрулирования в Идлибе ранены двое турецких военных

В провинции Идлиб террористы установили взрывные устройства на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населенного пункта Сфухон. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"Сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами. В результате подрывов повреждено два бронеавтомобиля. Двое турецких военнослужащих получили ранения", - цитирует его РИА Новости.

Он также поведал, что неподконтрольные Турции террористические группировки продолжают дестабилизировать обстановку в Идлибской зоне деэскалации.