Трамп: Эрдоган готов пойти на договоренности с курдами

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана готов пойти на договоренности с курдами.

"С Турцией и Сирией, я приведу пример. Я сказал Эрдогану: подпиши договоренности, заключи мир. Он не очень хотел, курды не очень хотели... Он согласился на эту зону безопасности. Вдруг они начинают воевать, другие страны подключаются. Тогда я говорю: заключите договоренности. Они говорят: "Окей, мы заключим сделку", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Напомним, в октябре 2020 года Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, направленную против запрещенной в Турции РПК и террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России).