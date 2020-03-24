В Дагестане будут строить ветроэнергетические установки

На Дагестанском электромеханическом заводе в скором времени планируют наладить серийный выпуск ветроэнергетических установок, - говорится в сообщении министерства промышленности и энергетики республики в Instagram.

"Экспертным советом Фонда развития промышленности Дагестана было одобрено финансирование инвестиционного проекта "Организация серийного производства ветроэнергетических установок мощностью 107,5 кВт на базе ОАО "Южносухокумский электромеханический завод" по программе "Проекты развития Республики Дагестан". Общая стоимость проекта составляет 70 млн рублей. За счет средств Фонда финансируется 50% стоимости проекта", - отмечается в релизе, передает ТАСС.

Проект станет первым полномасштабным производством ветроэнергетических установок в России без применения импортных деталей и комплектующих, - отметили в министерстве.

Дата начала реализации проекта в сообщении не уточняется.