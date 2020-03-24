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Азербайджанская картинная галерея посвятила онлайн-выставку празднику Новруз

Азербайджанская картинная галерея посвятила онлайн-выставку празднику Новруз

Азербайджанская государственная картинная галерея на своей официальной странице в Facebook показывает виртуальную выставку Novruz həmrəyliyi ("Солидарность Новруз").

В ее рамках можно увидеть более 20 работ азербайджанских художников, которые посвящены празднику Новруз, его традициям и обычаям, приходу весны, пишет Тренд.

Эти произведения предоставлены из фонда галереи и личных коллекций авторов.

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Вестник Кавказа

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