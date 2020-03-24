Вокзал Севастополя станет комфортным для людей с ограниченными возможностями

Компания "Крымская железная дорога" решила создать на железнодорожном вокзале Севастополя специальные кассы, поручни и наземные переходы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"В рамках реализации проекта, достоверность определения стоимости которого проверил Крымский филиал Главгосэкспертизы России, у центрального входа в здание вокзала планируется установить пандус с поворотными площадками. Также здесь будет обустроена касса с низким окном для обслуживания лиц, передвигающихся в инвалидных колясках», - сообщается во вторник на сайте Главгосэкспертизы, пишет ТАСС.

Также на территории вокзального комплекса установят поручни и переделают наземные переходы между платформами.

В зале ожидания, кассовом зале и на перроне появятся кнопки вызова работника вокзала, специальные системы оповещения в экстренных ситуациях и световые индикаторы. Звуковые системы на вокзале усилят.