Отец Нурмагомедова рассказал о подготовке к бою с Фергюсоном

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о подготовке сына к предстоящему чемпионскому бою с американцем Тони Фергюсоном.

"Хабиб в хорошей форме, готовится к бою. Ждем объявления города, где он состоится. Хочется драться в Москве, давайте подождем два дня, и город объявят", - сказал он.

Абдулманап Нурмагомедов также подтвердил, что бой пройдет без зрителей. "Конечно, зрителей не будет, это 100%. По закону больше 50 человек в зале быть не должно", - цитирует его Sportbox.ru.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед при отсутствии поражений. Фергюсон имеет за плечами 25 побед при 3 поражениях.

Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса власти города приняли решение отменить соревнование. Тем не менее, глава UFC Дана Уайт заверил, что бой состоится. По его словам, он уже определился с местом схватки, но пока не готов раскрыть эту информацию.