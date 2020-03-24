Все синагоги закрываются на карантин в России

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) сообщила о закрытии синагог в стране. Данное решение было принято в качестве превентивной меры в связи с распространением в мире коронавируса.

"Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода направили письма в общины с рекомендацией закрыть для регулярного посещения синагоги, общинные центры и детские образовательные учреждения, временно отказаться от проведения общественных шабатних трапез", - говорится в сообщении пресс-службы ФЕОР.

Уточняется, что в большинстве российских регионов еще нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тем не менее решение о закрытии синагог было принято в качестве превентивной меры.

Отмечается, что одними из первых закрылись синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане.

Раввины обратились к прихожанам с просьбой отнестись к этому с пониманием. "В это непростое время мы все усиливаем наши молитвы, личное искреннее обращение к Всевышнему не менее важно, чем молитва в миньяне. В данной ситуации важна личная ответственность каждого и в особенности лидеров общин. Высокая степень ответственности поможет снизить распространение вируса и сохранить здоровье сотням людей", - приводит цитату из письма Бороды РИА Новости.

Уточняется, что закрытие синагог не означает прекращение работы общины, которая продолжает свою деятельность в новом формате, предоставляющим возможность верующим соблюдать традиции в сложившихся обстоятельствах: организуются уроки Торы онлайн, открываются горячие линии по еврейским вопросам, еврейские образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение.

Кроме того, растет число благотворительных программ, осуществляется доставка продуктовых наборов семьям на карантине, пожилым людям и тем, кто находится в группе риска, а также оказывается другая необходимая помощь, сообщили в ФЕОР.