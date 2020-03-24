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Спектакли Тбилисского ТЮЗа стали доступны в режиме онлайн

Спектакли Тбилисского ТЮЗа стали доступны в режиме онлайн

Тбилисский театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе из-за пандемии коронавируса предложил желающим смотреть онлайн-спектакли.

На официальной странице ТЮЗа в Facebook уже доступны некоторые их видеоверсии. Руководство театра обещает публиковать постановки из своего репертуара ежедневно для двух возрастных категорий - детей и подростков.

Зрители могут посмотреть спектакли "Слоненок Fant", "Нас ждет слава", "1945", "День рождения", "Ромео и Джульетта" и другие, пишет "Sputnik Грузия".

Напомним, в Грузии объявлено чрезвычайное положение, поэтому на виртуальную работу перешли многие культурные организации, в том числе Национальный музей Грузии и Дворец искусств.

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Вестник Кавказа

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