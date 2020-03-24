Фармпроизводители России ожидают рост цен на лекарства

Российские фармацевтические производители пока удерживают цены на лекарства на прежнем уровне, сообщили в Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), уточнив, что ожидается рост себестоимости производства продукции.

"Цены пока держим и работаем на старых поставках. Но так как курс доллара вряд ли станет меньше, то себестоимость лекарств, безусловно, вырастет", - сообщили в ассоциации.

Уточняется, что в том случае, если производство станет нерентабельным, то производители будут искать пути компенсации. "В любом случае мы видим, что власть сейчас в состоянии быстро и оперативно реагировать на ситуацию", - заверили в АРФП, передает ТАСС.

Отмечается, что большую часть фармсубстанций производители закупают в Китае, однако из-за карантина там остановилось большинство предприятий. "Мы даже рассматривали крайне негативный вариант остановки наших производств. К счастью, недавно поставки снова стартовали, работа идет", - отмечает пресс-служба.

В то же время в ассоциации указали на то, что в настоящее время перед производителями встала другая проблема: из-за карантина в Италии производители оборудования для маркировки лекарств не могут приехать в Россию для осуществления пуско-наладочных работ.