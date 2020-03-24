Общественный транспорт Зугдиди стал бесплатным на время ЧП

Жители Зугдиди, начиная с 25 марта, смогут бесплатно ездить на муниципальном транспорте. Об этом сообщил мэр Зугдидского муниципалитета Георгий Шенгелия.

По его словам, это решение было принято для безопасности как пассажиров, так и водителей.

"Из-за того, что у нас нет бесконтактной оплаты, пассажиры оплачивают проезд наличными. Это вызывает риск распространения инфекции. Мы приняли решение, в условиях чрезвычайной ситуации, обслужить граждан бесплатно", - цитирует Шенгелия Sputnik Грузия.

Уточняется, что численность пассажиров в транспорте будет контролировать специальная служба.

Кроме того, в соответствии с решением, отвозить жителей в села будут до 18:00 по местному времени.

Шенгелия призвал местных жителей с пониманием отнестись к новым правилам и без особой необходимости не покидать жилища.