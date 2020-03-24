Коронавирусом заболели 400 тыс человек по всему миру

Согласно открытым данным, число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом штамма Covid-19 превысило 400 тыс - 407 485, из них 104 234 закончились выздоровлением, 18 227 – смертью больного. В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявлены в 169 государствах.

Наибольшее число случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в Китае, однако там ситуация стабилизировалась и новых больных практически нет – на данный момент известно о 81591 заболевшем. При этом 73280 излечились. Таким образом, сейчас Covid-19 в Китае болеют всего 8311 человек - меньше, чем в Италии, США, Испании, Германии, Иране и Франции.

Хуже всего ситуация обстоит в Италии, где сейчас зафиксировано 69176 случаев заражения коронавирусом, 6820 из которых завершились летальным исходом. При этом число излечившихся пока составляет лишь 8326 человек. В США, которые сейчас занимают третье место в мире по числу заболевших, выявлено 49768 случаев заражения Covid-19. Из них 600 человек погибли, ни один не излечился.

Испания с 39676 случаями заражения находится на четвертом месте. В стране зафиксировано 2800 смертей от Covid-19, справились с болезнью 3794 человека. Пятое место по числу заболевших занимает Германия (31991 случаев, 149 погибших). Более 20 тыс заболевших находится во Франции (20149) и Иране (24811). При этом во Франции от Covid-19 погибло 862 человека, а в Иране 1934.

Очаги пандемии разрослись во всех крупных западных странах: в Швейцарии число заболевших достигло 9117 человек, в Великобритании – 8163, в Нидерландах – 5578, в Австрии – 5010, в Бельгии – 4269, в Норвегии – 2768, в Португалии – 2362, в Швеции – 2286, в Канаде – 2099, в Дании – 1 718.

В Азии за пределами Китая и Южной Кореи, где зафиксировано 9037 случаев заражения (120 смертей, 3507 справились с болезнью) подобных масштабов удалось избежать: в Малайзии известно об 1624 заболевших, в Японии – 1140 , в Таиланде – 827, в Индонезии – 686, в Сингапуре – 558, на Филиппинах – 552. В Индии с миллиардным населением болеют всего 519 человек.

На постсоветском пространстве лидером является Россия, где зафиксировано 495 случаев заражения Covid-19. В Эстонии известно о 369 заболевших, в Армении – о 249. В Литве зафиксировано 203 случая заражения, в Латвии – 197, в Молдавии – 125, в Украине – 97, в Азербайджане – 87, в Беларуси – 81, в Грузии – 70, в Казахстане – 68, в Узбекистане – 50, в Киргизии – 42. Нет информации о числе больных в Туркменистане.