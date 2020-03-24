Всемирную шахматную олимпиаду перенесли на 2021 год

Всемирная шахматная олимпиада, Всемирная шахматная паралимпиада и конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) были перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба FIDE.

Планировалось, что церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир олимпиады – в Москве.

Церемония открытия должна была состояться 29 июля, паралимпиада – в период с 30 июля по 4 августа, основной турнир олимпиады панировалось провести с 6 по 17 августа, напоминает РИА Новости.