Минтруд РФ: переход на удаленную работу не должен влиять на зарплату

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что зарплата не должна быть уменьшена из-за перехода сотрудников на удаленную работу при сохранении полного объема обязанностей.

"Никакого уменьшения быть не должно", - приводит его слова ТАСС.

Глава ведомства назвал нынешнюю ситуацию на рынке труда стабильной, отметив, что роста задолженности по зарплате не фиксируется.

Котяков также сообщил, что Фонд социального страхования в 2020 году имеет сбалансированный бюджет, а также переходящие остатки средств с 2019 года. Он пообещал, что "этого объема ресурсов будет достаточно для выполнения всех социальных обязательств, которые сейчас предусмотрены не только по больничным листам, но и в целом по всем направлениям". "Никаких у нас сложностей с финансированием нет", - заверил министр труда и социальной защиты России.