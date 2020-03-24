Мужчина, пришедший за ринопластикой, умер в частной клинике в Москве

В Москве проходит доследственная проверка после смерти пациента в частной клинике. Такое сообщение опубликовано на сайте Главного следственного управления СКР по Москве.

"По версии следствия, 23 марта 2020 года в операционном отделении частной медицинской клиники в центре Москвы, скончался мужчина 1980 года рождения. Установлено, что мужчина обратился в медицинское учреждение для проведения ринопластики", - пояснили в управлении.

Следствие осуществляет все требующиеся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Следователям предстоит дать правовую оценку случившемуся на предмет наличия признаков преступления по ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение смерти". По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.