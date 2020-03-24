Азербайджанцев мира призвали присоединиться к челленджу "Прочти стихотворение, будь позитивным"

Главное Управление культуры Баку запускает челлендж #şeirdepozitivol - "Прочти стихотворение, будь позитивным". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В управлении напомнили, что в связи с пандемией коронавируса традиционные праздничные мероприятия по случаю Новруза были отменены.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, Главное управление культуры города Баку приглашает всех азербайджанцев мира, деятелей культуры и искусства присоединиться из дома, или мест, где они находятся на данный момент, к челленджу Şeirdepozitivol, выражая тем самым свою солидарность и сплоченность", - отметили в пресс-службе.

Суть челленджа состоит в том, чтобы прочитать стихи из дома, записать это на видео и выложить в социальную сеть с хештегом #şeirdepozitivol.

Акция, по мысли ее авторов, покажет, как интересно и познавательно можно провести время дома.