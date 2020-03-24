У Путина появится персональный кабинет в Национальном космическом центре

В Национальном космическом центре, который появится в столице, создадут персональные кабинеты президента и премьер-министра России.

Госкорпорация "Роскосмос" объявила открытый конкурс дизайн-концепций для нового центра на территории Центра имени Хруничева.

"Участникам конкурса предлагается продумать визуальную концепцию помещений, среди которых Центр слежения за спутниковыми группировками и Международной космической станцией, большой зал заседаний, пресс-центр, а также персональные кабинеты для президента Российской Федерации и председателя правительства Российской Федерации", - сообщили в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), пишет Агентство "Москва".

Организатором конкурса выступает головная научно-исследовательская организация ракетно-космической промышленности - АО "ЦНИИмаш", которая занимает ведущее положение в космической инфраструктуре России.

В будущем новый информационный центр будет принимать делегации, проводить экскурсии и выполнять функции Ситуационно-аналитического центра и демонстрационной площадки.