Россияне поставили рекорд повседневных расходов на прошлой неделе

Повседневные расходы россиян за неделю с 16 по 22 марта оказались рекордными в текущем году - в среднем за это время семья потратила на повседневные товары 5 025 рублей. Об этом сказано в исследовании холдинга "Ромир", проведенном на основании данных о потреблении 40 тыс россиян, 15 тыс домохозяйств в 220 городах.

"С 16 по 22 марта среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 149 рублей больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 792 рубля или на 18,7%", - цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, расходы с 16 по 22 марта превысили среднее значение за последний год на 598 рублей, или на 13,5%.

В "Ромире" подчеркнули, что рекорд нельзя назвать традиционным для данного периода, причем относительно как недельной, так и годовой динамики. "Подобный резкий рост объясняется всплеском продуктовых закупок россиян", - поясняется в сообщении.

Прежний рекорд в 2019 году принадлежал 10-й неделе - со 2 по 8 марта - 5 012 рублей, что было связано с подготовкой к 8 марта.