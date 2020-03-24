Рухани сообщил, что число смертей и случаев заражения в Иране начало снижаться
Минздрав Ирана сообщил, что за последние сутки в стране от коронавируса погибли не менее 122 человек.
Таким образом, в Иране от вируса умерли за время эпидемии 1934 человека.
Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что количество новых пациентов с COVID-19 стало сокращаться.
"Число пациентов, поступающих в больницы в разных провинциях, сократилось. Также снизилось количество смертей", - сообщил он, пишет ТАСС.
В среднем в Иране в день заражаются 1-1,2 тыс человек, умирают 120-130.
Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 23 049. Первый зараженный появился в Иране 19 февраля.
Вестник Кавказа
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