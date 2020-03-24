Рухани сообщил, что число смертей и случаев заражения в Иране начало снижаться

Минздрав Ирана сообщил, что за последние сутки в стране от коронавируса погибли не менее 122 человек.

Таким образом, в Иране от вируса умерли за время эпидемии 1934 человека.

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что количество новых пациентов с COVID-19 стало сокращаться.

"Число пациентов, поступающих в больницы в разных провинциях, сократилось. Также снизилось количество смертей", - сообщил он, пишет ТАСС.

В среднем в Иране в день заражаются 1-1,2 тыс человек, умирают 120-130.

Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 23 049. Первый зараженный появился в Иране 19 февраля.