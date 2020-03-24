Центробанк России потребовал сократить выдачу гражданам денег в банкоматах

Центральный Банк России издал антикоронавирусные рекомендации для банков, в соответствии с которыми кредитные организации должны ограничить работу банкоматов-ресайклеров. Они опубликованы на сайте ЦБ РФ.

Согласно рекомендациям, перед выдачей денег или их загрузкой в банкоматы и терминалы необходимо выдержать их в течение времени, обеспечивающего гибель вируса, то есть трех-четырех дней.

Однако некоторые банкоматы и терминалы функционируют в режиме рециркуляции, это означает, что внесенные одним человеком банкноты могут быть тут же выданы другому. Работа таких устройств отныне должна быть ограничена: они должны либо только принимать, либо только выдавать наличные.