Минсельхоз Франции призвал заменить карантин работой на полях

Глава Минсельхоза Франции Дидье Гийом заявил, что французы, временно не работающие из-за распространения коронавируса и вынужденные соблюдать строгие меры изоляции, могут помочь агропромышленникам, работая в полях.

По его словам, работа в сельскохозяйственной отрасли должна продолжаться, Минсельхоз Франции может предоставить около 200 тыс рабочих мест в этой сфере.

"Я хочу обратиться с призывом… к мужчинам и женщинам, которые сегодня не работают, к тем, кто заперт в собственных квартирах и домах, к тем, кто был официантом в ресторане, работал на ресепшн в отеле, был парикмахером, к тем, кто больше не работает. Присоединяйтесь к тем, кто позволит нам питаться чисто и здорово!", - приводит РИА Новости слова главы французского аграрного ведомства.