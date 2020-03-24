Столовая Совета Федерации будет работать только для сенаторов

Посетителей Совета Федерации решили не пускать в столовую и местный буфет из-за угрозы распространения коронавируса.

Теперь точки питания в Совфеде работают только для сенаторов и сотрудников аппарата верхней палаты. Соответствующие объявления есть на входе в буфет и столовую, пишет ТАСС.

По словам главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, посторонние могут поесть в столовой только в сопровождении сенаторов.

"Если к кому-то из сенаторов приходит посетитель и сенатор вместе с ним, понимая всю ответственность, идет пообедать в столовую, то никаких препятствий не будет", - пояснил он.

По словам Тимченко, доступ в столовую и буфет посторонним ограничили в целях соблюдения режима безопасности.