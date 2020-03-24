Гостей Крыма до 5 апреля оставили без красот Никитского ботанического сада

Власти Крыма приняли решение на время приостановить работу Никитского ботанического сада в Ялте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, - говорится на официальном сайте учреждения.

До 5 апреля для посещения будут закрыты Арборетум, парк "Монтедор", кактусовая оранжерея, а также остановлена работа государственного природного заповедника "Мыс Мартьян", - передает "АиФ-Крым".

Напомним, накануне на полуострове закрылись на карантин до 12 апреля государственные общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования, училища и вузы Крыма.