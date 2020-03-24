В Бишкеке завтра начнет действовать комендантский час

Комендант Бишкека, замглавы МВД Киргизии Алмазбек Орозалиев объявил о введении в городе комендантского часа, уточнив, что он начнет действовать 25 марта с 20:00 (17:00 мск).

Запрет на передвижение людей и транспорта будет длиться до 07:00 (04:00 мск) в рамках объявленного в Бишкеке президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым режима чрезвычайного положения.

Также Орозалиев призвал жителей других регионов республики, находящихся в Бишкеке, покинуть его в ближайшие часы. В отношении нарушителей режима будут предприняты "предусмотренные законодательством меры", предупредил он.

Спецпропуск на время действия комендантского часа получат некоторые категории граждан, в том числе медики, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, пишет ТАСС.

Согласно указу президента Киргизии, в Бишкеке, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей с 08:00 (05:00 мск) 25 марта вводится режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.