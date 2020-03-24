Глава Минтруда Ингушетии раскритиковал работу Пседахского дома-интерната за хамство

"Хамским отношением к подопечным" охарактеризовал работу руководства и персонала Пседахского психоневрологического дома-интерната по итогам проверки глава Минтруда Ингушетии, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Глава ведомства Адам Хашагульгов совершил внеплановый инспекционный выезд в дом-интернат в целях проверки условий содержания подопечных. Он остался недоволен работой персонала и руководства учреждения", - рассказал представитель Минтруда, передает "Интерфакс-Юг".

Во время внезапной проверки министром были выявлены серьезные нарушения в пищеблоке центра. "Я не позволю такого хамского отношения к нашим подопечным. Если вы сможете вечером накормить свою семью такой же едой, я готов с вами согласиться и смириться с данной ситуацией. Но я уверен, что никто из вас не накормит своих домочадцев такой пищей", - процитировал агентству слова министра сотрудник пресс-службы, добавив, что нарушения санитарных норм обнаружены и в спальном корпусе.

Хашагульгов потребовал провести дезинфекцию всего блока, менять постельное белье раз в неделю, и проветривать помещения, чтобы создать комфортные условия для пациентов учреждения.

По итогам будет создана специальная комиссия для изучения проблемных вопросов и принятия соответствующих мер по их устранению.