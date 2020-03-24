Прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года понизили

Минтруд России установил прожиточный минимум в России за IV квартал 2019 года на уровне 10 тысяч 609 рублей. Соответствующий приказ подписал глава Минтруда Антон Котяков.

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - сказано в документе, который размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум для россиян будет снижен из-за подешевевшего картофеля. Правительство Мишустина планировало понизить прожиточный минимум за 4 квартал 2019 года на 500 рублей – до 10 609 рублей.