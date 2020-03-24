Игорь Коротченко: Пашинян обостряет нагорно-карабахский конфликт для отвлечения внимания от своих неудач

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в условиях тяжелейшей социально-экономической ситуации в республике нуждается в каком-либо отвлечении населения от насущных проблем, и один из методов – это эскалация напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сегодня рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя провокацию, совершенную оккупантами Карабаха в направлении Геранбойского района.

"Мне кажется, эта провокация призвана отвлечь внимание граждан от проблем и неэффективности функционирования режима Пашиняна. Мы видим, что в Армении продолжается схватка за власть. Идет зачистка старых политических элит, Пашинян действует абсолютно беспринципно и прямо сейчас готовит подкоп под председателя Конституционного суда. В целом положение в Армении далеко не блестящее с точки зрения экономики, пандемия коронавируса обострит и без того бедственное положение людей. И в этих условиях людей надо как-то отвлечь", - пояснил он.

"Своя же военная провокация дает возможность начать громко кричать об угрозах со стороны Азербайджана и тем занять электорат, чтобы тот не задумывался о просчетах и ошибках Пашиняна. Нынешние власти Армении действуют по тому принципу, который применяют все подобные режимы в условиях, когда крики о промышленном росте и подъеме эффективности экономики оборачиваются блефом – тут требуется боестолкновение, чтобы народ не предъявлял претензий к собственной власти и ее работе. То есть классический способ перевода проблемы на внешнего оппонента", - подчеркнул Игорь Коротченко.

В связи с тем, что возможностей для вывода Армении из социально-экономического тупика без урегулирования нагорно-карабахского конфликта нет, стоит ожидать, что провокации будут продолжаться и далее. "Мы помним, сколько Пашинян пиарил свою инициативу о восстановлении линии прямой телефонной связи между Арменией и Азербайджаном, но вместе с тем и видим, что вылазки военных продолжаются, и в какой-то момент это может спровоцировать крупномасштабный конфликт. Сейчас будет интересно посмотреть, как пропагандисты в Ереване будут обыгрывать обострение на линии соприкосновения", - сказал главный редактор журнала "Национальная оборона".

"То, что Армения выступает инициатором роста напряженности в зоне конфликта, показывает абсолютную неконструктивность режима в Ереване, его нежелание заниматься практическим урегулированием. Метод военной провокации и более широкомасштабного использования военных сил, а также снайперская практика, когда армянские снайперы пытаются убивать азербайджанских военнослужащих, к сожалению, являются реалиями сегодняшнего дня. Это не добавляет какого-либо конструктива и без того непростым вопросам урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - заключил Игорь Коротченко.