Минобороны получит 8,8 млрд руб на строительство инфекционных центров для военнослужащих

Правительство РФ выделило Минобороны 8,8 млрд рублей, средства пойдут на строительство 16 инфекционных центров для лечения военнослужащих. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 8,8 млрд руб. на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации, пишет Агентство "Москва".

Инфекционные центры будут построены на базе модульных быстровозводимых конструкций.