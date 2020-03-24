Власти Дербента построят в городе "больницу будущего"

Администрация дагестанского Дербента выделила земельный участок для строительства в городе "больницы будущего", которая будет обслуживать жителей всего южного Дагестана, - сообщили в пресс-службе администрации Дербента.

На начальном этапе строительства городским властям помогут меценаты, а в дальнейшем помощь окажет федеральный центр. Это будет современная многопрофильная больница с трехуровневой системой медицинской помощи для взрослых и детей, - передает "АиФ-Дагестан".

Планируется, что в больнице будут отделения патологии беременности и реабилитации, своя служба скорой помощи, а также инфекционный, кожно-венерологический и патологоанатомический корпусы.

Вопросы строительства больницы накануне обсудили министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов, мэр Дербента Хизри Абакаров и главный врач Центральной городской больницы Дербента Абдулкафар Шихмагомедов.

"Строительство такого лечебного учреждения в Дербенте поможет значительно повысить доступность и качество оказания медицинской помощи населению, и наша задача - тщательно проработать этот вопрос с учетом всех особенностей региона и возможных рисков, чтобы в будущем во время строительства объекта не возникло нештатных ситуаций", - отметил на встрече министр здравоохранения региона.