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Аксенов рассказал, как победить коронавирус

Аксенов рассказал, как победить коронавирус

Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что самоизоляция людей является наиболее эффективным способом борьбы с распространением коронавируса.

"У нас одна возможность победить вирус – на четыре недели всем закрыться дома и между собой не встречаться. Через четыре недели вы все выйдете на улицу и скажете, что ничего нет. Пройдет инкубационный период. Сегодня все беды от того, что все контакты, что все зараженные потенциально или подозреваемые ходят, передают это все через руки и так далее. Вот от чего сегодня все беды", - заявил глава Крыма.

Он подчеркнул, что для успешной борьбы с коронавирусом необходимы решительные меры, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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