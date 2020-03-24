Защита просит отложить суд над Саргсяном из-за коронавируса

Защита зачинщика нагорно-карабахского конфликта, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна просит перенести назначенное на послезавтра судебное заседание по его делу. Об этом рассказал его адвокат Амрам Макинян.

"В связи с эпидемической ситуацией в Армении сегодня я представил ходатайство в суд первой инстанции обшей юрисдикции Еревана с просьбой отложить назначенное на 26 марта судебное заседание с участием … Сержа Саргсяна" - сообщил защитник на своей странице в Facebook.

Напомним, 16 марта в Армении был введен режим чрезвычайного положения для борьбы с новым типом коронавируса, он останется в силе до 14 апреля. По последним сведениям, в стране обнаружено 235 случаев заболевания.