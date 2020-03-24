Красота спасет мир: женщина нарушила карантин ради маникюра

В московском салоне красоты полиция задержала гражданку Беларуси, которая пришла на маникюр, нарушив режим самоизоляции.

Как сообщает РЕН ТВ, женщина пришла на маникюр и между делом рассказа о недавнем путешествии в Италию. Она добавила, что вернулась 8 марта и находится на карантине. Сотрудники салона вызвали полицию.

Правоохранителям нарушительница сообщила, что в аэропорту медицинское обследование и на тот момент коронавируса у нее не было, пишет РИА Новости.

Полиция вызвала скорую, медики не нашли у женщины признаков заболевания. По факту инцидента идет проверка.

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