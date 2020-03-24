Народ Чечни будет отмечать День государственной символики

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об учреждении Дня государственной символики региона: согласно документу, он будет отмечаться ежегодно 23 марта наряду с Днем конституции Чечни.

"Каждый уважающий себя житель Чечни должен бережно относиться к государственным символам. Мы должны с малых лет прививать детям любовь к своему отечеству, гимну, гербу и флагу. В этом залог здорового гражданского общества", - цитирует слова Кадырова "Это Кавказ" со ссылкой на его пресс-службу.

Накануне в ходе торжественного заседания председатель парламента региона Магомед Даудов вручил Кадырову герб, личный штандарт главы Чечни и конституцию региона с последними изменениями.

Напомним, Конституция Чечни была принята 23 марта 2003 года по итогам первого общенародного референдума, который закрепил развитие региона в составе РФ. Этот день в Чечне официально является выходным.