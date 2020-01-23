Юбилей Чехова широко отметят в музее-заповеднике "Мелихово"

В честь 160-летия со дня рождения Антона Чехова в музее-заповеднике "Мелихово" пройдут праздничные мероприятия.

Конференция, участие в которой примут 70 ученых из Франции, Украины, Болгарии, России, Хорватии, Израиля, Испании, Греции и США, состоится с 24 по 28 января. На ней будет обсуждаться чеховедение и различные исследовательские подходы к наследию писателя, пишет "культура.рф".

Конкурс чтецов начнет работу 26 января. В десятом Международном конкурсе чтецких работ имени А. Чехова традиционно примут участие студенты театральных вузов и молодые актеры из России, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

26 января Мелиховский театр впервые покажет спектакль "Черный монах" режиссера Рустема Фесака.

В день рождения Чехова, 29 января, состоится гала-концерт.