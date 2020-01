Выявлены новые опасности, исходящие от мобильного телефона

В США растет число травм головы и шеи в результате использования смартфона. Большинство несчастных случаев, которые привели к травмам, произошло после того, как Apple Inc. представила свой первый iPhone в 2007 году. Medical Daily в статье Cell Phone Use Dangers: New Study Sheds Light On Issue, со ссылкой на Harvard Health Publishing, пишет о новом исследовании, в котором рассматривались травмы головы и шеи, связанные с использованием мобильных телефонов/смартфонов.

Сотовыми телефонами обычно считаются маленькие телефоны типа Nokia, которые были популярны до 2007 года. Смартфоны - это iPhone, Samsungs и другие модели с сенсорными экранами, двумя или более камерами и широким спектром приложений.

По данным исследования, за последние два десятилетия 76 000 человек получили травмы головы и шеи, связанные с использованием мобильных телефонов/смартфонов в США. Несмотря на огромные цифры, в соотношении это менее двух человек на 100 000 пользователей сотовых телефонов/смартфонов в год.

Исследование было проведено на основе данных более 100 американских больниц о травмах головы и шеи, связанных с использованием сотовых телефонов/смартфонов. Более 2500 человек получили соответствующие травмы за последние 20 лет.

Исследование показало, что около 40% травм головы и шеи были получены дома. Подобные повреждения классифицируются как ”прямые механические травмы” и ”травмы, связанные с использованием определенного предмета”. Пример прямой механической травмы - удар сотового телефона или травма, полученная при взрыве аккумулятора. Этот тип травмы составил 47% от общего числа случаев. Связанные с использованием предмета травмы (такие как отвлечение внимания во время набора текстовых сообщений) были зарегистрированы в 53% случаев.

Прямые механические травмы наблюдаются гораздо чаще среди пользователей младше 13 лет. Связанные с использованием предмета травмы более распространены среди взрослых. Ниже представлены другие интересные факты:

-10% травм было получено во время вождения и одновременного использования мобильного телефона;

- 7% - во время ходьбы;

- 1% травм был получен во время набора сообщения;

- 94% травмированных не нуждались в госпитализации, они получили помощь в пункте оказания скорой помощи и отправлены домой;

- порезы и ушибы составили более половины всех случаев;

-18% травм включали черепно-мозговые повреждения.

В исследовании говорится, что уровень травм обоих типов резко возрос с 2007 года, когда был выпущен первый Apple iPhone.

”Возможно, на мобильных телефонах должны быть предупреждающие надписи о том, как их использовать ответственно, - сказал д-р Роберт Шмерлинг, редактор Harvard Health Publishing. - Речь идет о здравом смысле: не использовать телефон во время вождения, ходьбы, бега и быть внимательным, чтобы избежать травм”.