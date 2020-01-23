США ввели дополнительные санкции против Ирана

Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции в отношении физических лиц и компаний в связи с Ираном. Об этом сообщило сегодня министерство финансов США.

В санкционный список включены гражданин Китая и гражданин Ирана, а также пяти компаний из Китая и одной из ОАЭ.

"Управление вводит санкции против нефтехимических и нефтяных компаний, участвовавших в транзите экспорта Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) на сотни миллионов долларов. Нефтяная отрасль Ирана финансирует Корпус стражей исламской революции (КСИР) и близкие к нему террористические группы", - сказано в тексте.

В Минфине также отметили, что это является основным источником дохода иранского режима, финансирующим его злонамеренную деятельность на территории Ближнего Востока. "Данные компании помогают иранскому нефтяному экспорту в нарушение экономических санкций США", - подчеркнули в ведомстве.

Вся собственность и имущественные интересы данных лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые операции.