На западе Грузии из-за снегопада ограничили движение транспорта

На западе Грузии из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин были введены ограничения для транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов страны.

В ведомстве уточнили, что движение для любого вида автотранспорта запрещено на участке Ушгули-Ласдили автомобильной трассы Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.

На другом участке той же дороги Хаиши-Ушгули запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест. Остальные автомобили могут ездить только с противоскользящими цепями.

Кроме того, для трайлеров закрыто движение на участке с 1 по 40 км трассы Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, на участке Кими-Гведи трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили и на участке с 10 по 22 км трассы Алпана-Цагери, передает Спутник-Грузия.