Нетаньяху и Трамп обсудят будущее Израиля

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем 28 января. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент США Дональд Трамп 28 января примет в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Бени Ганц также принял приглашение президента прибыть в Вашингтон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне партнерских отношений Израиля и США, визит Нетаньяху станет возможностью обсудить общие региональные и национальные интересы в области безопасности, передает ТАСС.