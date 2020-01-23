Жириновский опроверг возможность досрочных выборов в Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы возможных досрочных выборах в Госдуму.

"Мы не против любых выборов, но досрочных не будет. Это лишь слухи в СМИ", - подчеркнул он.

По словам Жириновского, все выборы пройдут вовремя. "Об этом уже заявил председатель палаты Володин, потому что нет никаких оснований сокращать срок полномочий нынешней Думы", - цитирует политика РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе агентство Bloomberg, ссылаясь на близкий к партии "Единая Россия" источник, сообщило возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России.