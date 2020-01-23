Маэстро эстрады и дипломатии отмечает 75-летний юбилей

В Москве при полном аншлаге прошел юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы. Известному азербайджанскому композитору, певцу, а ныне послу Азербайджана в России 4 февраля исполнится 75 лет. Праздничный вечер состоялся в московском Театре мюзикла. Его ведущим выступил давний друг артиста и дипломата спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

На концерте прозвучали классические произведения, написанные самим музыкантом, народные азербайджанские песни, принесшие всенародную славу отцу именинника Муртузе Мамедову, который более известен под псевдонимом Бюльбюль ("Соловей") и, конечно, главные хиты: "Позвони", "Как жили мы, борясь", "Твоя дорога". Поздравить юбиляра пришли многочисленные друзья, коллеги, почитатели таланта.

"Полад - человек, которого нельзя не любить. Это, я думаю, понимают все. Он идеальный посол в РФ, потому что его любят", - заявил Михаил Швыдкой.

"Полад родился в прекрасном году – в 1945-ом. В этом году все человечество будет праздновать 75 лет Победы над фашизмом. У Полада этот дух победителя остался на всю жизнь. Он преодолевает все препятствия. Могу ему пожелать той же свежести голоса, того же оптимизма и исполнения всех желаний. И, конечно, кавказского здоровья", - заявил советский, азербайджанский композитор, пианист, педагог Фархад Бадалбейли.

"Это счастье для азербайджанского народа, что его в России представляет Полад. Не потому, что это мой старый товарищ, а просто потому, что люди именно такой культуры, такого ума и такого профессионализма и должны быть послами целого государства", - считает телеведущий и актер, народный артист РФ Леонид Якубович.

"Полад Бюльбюль оглы внес громадный вклад в развитие наших двусторонних отношений и продолжает вносить. Он - дуайен дипломатического корпуса в Москве, самый старший по возрасту дипломат в Москве, поэтому уважение, которое испытываем к нему не только мы, но и все остальные его коллеги по дипломатическому корпусу, говорит само за себя", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Россия и Азербайджан - близкие, дружественные страны. То достояние, которое мы не имеем, ни в коем случае нельзя утратить. Сам Полад Бюльбюль оглы сделал для наших двух стран больше, чем, наверное, любой другой дипломат, который сейчас работает на ниве двусторонних отношений", - убежден глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Я называю Полада чемпионом мира по дружбе. Он, конечно, великий композитор, исполнитель, выдающийся дипломат. Этот полный зал - с одной стороны, признание его великого таланта, а с другой стороны - уважение москвичей, россиян к нему как к дипломату, который очень многое сделал для укрепления азербайджанско-российских отношений", – заявил заместитель председателя Совет федерации Ильяс Умаханов.

Концерт посетили спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сотрудники администрации президента и многие другие. Артист приготовил большое количество сюрпризов для гостей вечера: музыкальные премьеры, приглашенные гости, два аккомпанирующих оркестра - джазовый и симфонический.

На одной сцене выступили три поколения семьи Бюльбюль: сам виновник торжества, его сын Муртуз стоял за дирижерским пультом, а внучка Анечка сыграла на фаготе. Трехчасовой концерт прошел на одном дыхании. Маэстро эстрады и дипломатии, несмотря на свой солидный возраст, много пел, радуя поклонников бодростью, легкостью, чистотой звучания голоса. Было много шуток, теплых слов и море цветов.

После праздника, общаясь с прессой, виновник торжества не скрывал эмоций: "Большое счастье дожить до 75 лет и в 75 лет дать в столице культурнейшей страны, в Москве, недалеко от памятника Пушкину такой концерт. Это большое счастье!"