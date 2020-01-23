Госдолг России на десятки миллиардов купил аноним

Накануне на аукционе по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ) госдолг стоимостью 58 млрд рублей был продан одной заявкой. Кто именно его купил, до сих пор остается неизвестным.

По словам аналитиков Росбанка, это самая большая одиночная заявка, которую удовлетворило министерство финансовв. С ними согласились эксперты "ВТБ Капитала". Погашение ОФЗ - в 2025 году, заявку закрыли с доходностью 5,97 процента годовых, передает РБК.

В совокупности нынешнее размещение стало крупнейшим с мая 2019 года. Минфин продал бумаг на 85 млрд рублей. Помимо шестилетних облигаций, выпущены бумаги с погашением в феврале 2028 года на 27 млрд рублей.